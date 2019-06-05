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Україна зацікавлена у співпраці з США у питанні вітчизняного ВПК – Гройсман

Київ • УНН

 • 10076 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. На зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зі Старшим радником США з питань реформування ВПК України Дональдом Вінтером говорилось про інтерес України в ефективності і прозорості військово-оборонного комплексу, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

Одним із головних завдань Дональда Вінтера є допомога Україні в реформуванні державного концерну “Укроборонпром”.

“Без сумніву у вас важлива роль, і ми зацікавлені в тому, аби об’єднати зусилля, знання і досвід, аби зробити український ВПК максимально ефективним”, — сказав Володимир Гройсман.

“Я дуже радий бути в Україні. У мене важливе завдання. І для мене честь надавати сприяння тим, хто зараз на передньому краї і стримує агресію. Сподіваюся, я зможу використати свій досвід, а це 45 років праці на різних посадах, аби давати поради для розвитку і реформування оборонного сектору України”, — зазначив у свою чергу Дональд Вінтер.

Нагадаємо, Уряд підготував проект закону по аудиту “Укроборонпрому”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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