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Украина заручилась поддержкой еще двух стран НАТО на фоне российской эскалации

Украина заручилась поддержкой еще двух стран НАТО на фоне российской эскалации

Киев  •  УНН

 • 25285 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня обсудил ситуацию с безопасностью на фоне российской эскалации со своими коллегами из Болгарии и Северной Македонии - обе страны являются членами Североатлантического альянса. О диалоге с партнерами сообщила пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Детали

Так, в разговоре с министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи Кулеба рассказал о дестабилизирующих действиях Российской Федерации, которые продолжаются: наращивание военного присутствия вблизи украинских границ, обострение ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, блокировка прохода судов через Керченский пролив, нежелание подтвердить преданность режиму прекращения огня и принять меры для деэскалации.

Османи выразил солидарность Северной Македонии с Украиной на фоне российской эскалации, подтвердил твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, включая Крым как неотъемлемой части украинской территории.

Также он подтвердил готовность посетить Украину во второй половине этого года по приглашению Дмитрия Кулебы.

Глава внешнеполитического ведомства Украины сегодня также беседовал с министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

Ее он также проинформировал об обострении Российской Федерацией ситуации с безопасностью вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

Со своей стороны, Захариева заверила в солидарности Болгарии с Украиной, непоколебимой поддержке ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

Собеседники скоординировали позиции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля, на котором рассматривался вопрос российской эскалации, обсудили шаги для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
Отдельной темой разговора стала поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.

На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией. В частности, он предусматривает введение секторальных санкций ЕС.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел отметил, что на сегодня не ожидается никаких новых санкций Евросоюза в отношении России.

Украинские Национальные Новости

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