Україна заручилась підтримкою ще двох країн НАТО на тлі російської ескалації

Деталі

Так, у розмові з міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Буяром Османі Кулеба розповів про дестабілізаційні дії Російської Федерації, що тривають: нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України, блокування проходу суден через Керченську протоку, небажання підтвердити відданість режиму припинення вогню та вжити заходів для деескалації.

Османі висловив солідарність Північної Македонії з Україною на тлі російської ескалації, підтвердив тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом як невід'ємною частиною української території.

Також він підтвердив готовність відвідати Україну в другій половині цього року на запрошення Дмитра Кулеби.

Очільник зовнішньополітичного відомства України сьогодні також мав розмову з міністром закордонних справ Республіки Болгарія Єкатеріною Захарієвою.

Її він також проінформував про загострення Російською Федерацією безпекової ситуації поблизу українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України.

Зі свого боку, Захарієва запевнила у солідарності Болгарії з Україною, непохитній підтримці її суверенітету та територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

Співрозмовники скоординували позиції за підсумками засідання Ради ЄС у закордонних справах 19 квітня, на якому розглядалося питання російської ескалації, обговорили кроки для стримування РФ від подальшої агресії.

Окремою темою розмови стала підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.



На засіданні міністр запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією. Зокрема, він передбачає запровадження секторальних санкцій ЄС.



Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ зазначив, що на сьогодні не очікується ніяких нових санкцій Євросоюзу щодо Росії.



