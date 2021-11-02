Украина ввела санкции за российские выборы на оккупированных территориях

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается)”, — говорится в тексте документов.

Детали

Так, под санкции попали более 140 физических и почти полсотни юридических лиц. В частности, ограничительные меры ввели в отношении 121 человека на 10 лет, в основном это члены так называемых “территориальных избирательных комиссий” на территории временно оккупированного Крыма.

Также введены санкции в отношении ряда представителей так называемой “судебной власти” и “правоохранительные органы” Крыма, и в отношении следственного изолятора № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний, что находится на территории временно оккупированного полуострова. Санкции будут действовать три года.

Что было раньше

По итогам заседания СНБО 15 октября секретарь Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против более 230 человек, которые причастны к незаконных выборов на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма.