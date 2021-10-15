Російські "вибори" в Криму та на Донбасі: РНБО ввела санкції проти понад 230 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти понад 230 осіб, які причетні до незаконних виборів на території ОРДЛО та окупованого Криму. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Було прийнято рішення відносно тих людей, які приймали безпосередню участь в голосуванні, приймали роботу у виборах на території Криму, на території Донецької та Луганської областей. Сьогодні були наступні люди — 237 осіб. (До них — ред.) були застосовані санкції”, — сказав Данілов.
Доповнення
Після засідання РНБО 17 вересня Олексій Данілов повідомив, що Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.