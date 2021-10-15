Російські "вибори" в Криму та на Донбасі: РНБО ввела санкції проти понад 230 осіб

Цитата

“Було прийнято рішення відносно тих людей, які приймали безпосередню участь в голосуванні, приймали роботу у виборах на території Криму, на території Донецької та Луганської областей. Сьогодні були наступні люди — 237 осіб. (До них — ред.) були застосовані санкції”, — сказав Данілов.

Доповнення

Після засідання РНБО 17 вересня Олексій Данілов повідомив, що Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.