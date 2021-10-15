Российские "выборы" в Крыму и на Донбассе: СНБО ввела санкции против более 230 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции против более 230 человек, причастных к незаконным выборам на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, принимали работу в выборах на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня были следующие люди — 237 человек. (К ним — ред.) были применены санкции”, — сказал Данилов.
Дополнение
После заседания СНБО 17 сентября Алексей Данилов сообщил, что Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.