Україна запровадила санкції за російські вибори на окупованих територіях

Цитата

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)”, — йдеться в тексті документів.

Деталі

Так, під санкції потрапило понад 140 фізичних та майже півсотні юридичних осіб. Зокрема, обмежувальні заходи запровадили щодо щодо 121 особи на 10 років, в основному це члени так званих “територіальних виборчих комісій” на території тимчасово окупованого Криму.

Також запроваджено санкції щодо низки представників так званої “судової влади” та “правоохоронних органів” Криму, та щодо слідчого ізолятора № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань, що знаходиться на території тимчасово окупованого півострова. Санкції діятимуть три роки.

Що було раніше

За підсумками засідання РНБО 15 жовтня секретар Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти понад 230 осіб, які причетні до незаконних виборів на території ОРДЛО та окупованого Криму.