Украина ввела персональные санкции в отношении российских чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина ввела персональные санкции против некоторых физических и юридических лиц, связанных с агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.", - говорится в сообщении.
Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное.
Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.
Напомним, сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Петра Порошенко, обсуждались вопросы продолжения санкций против РФ и координация их с санкциями США.