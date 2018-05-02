Украина ввела персональные санкции в отношении российских чиновников

"Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.", - говорится в сообщении.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное.

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Напомним, сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Петра Порошенко, обсуждались вопросы продолжения санкций против РФ и координация их с санкциями США.