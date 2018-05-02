Україна запровадила персональні санкції щодо російських високопосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Україна запровадила персональні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб, які пов’язані з агресією Російської Федерації проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо", - йдеться у повідомленні.
Також запроваджено санкції щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти нашої країни, до протиправних дій проти громадян України, котрі незаконно утримуються в Росії, депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації тощо.
Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, під головуванням Президента України Петра Порошенка, було обговорено питання продовження санкцій проти РФ та координація їх із санкціями США.