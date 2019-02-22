Украина сэкономила почти 75 миллиардов гривен благодаря ProZorro

"3 миллиона закупок, 74,5 миллиарда гривен сэкономлено для бюджета, более 215 тысяч предпринимателей подали хотя бы одно предложение, 80% + из которых - малый бизнес. Все это - система публичных закупок ProZorro сегодня. А начиналось все 4 года назад с того, что Министерство юстиции приобрело 52 клавиатуры за 7230 гривен", - говорится в сообщении.

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Напомним, в электронной системе ProZorro уже объявлено 2,7 млн закупок ожидаемой стоимостью свыше 2 трлн грн.



