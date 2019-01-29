У ProZorro внесли закупівель на понад 2 трлн грн

"Зараз в електронній системі закупівель зареєстровано 35 тисяч організаторів та понад 210 тисяч учасників закупівель, оголошено 2,7 млн закупівель очікуваною вартістю майже 2,072 трлн грн. Економія коштів до розрахунків з порівняльною аплікаційною базою за минулий період – це 65,5 млрд грн в абсолютному еквіваленті", - заявив Кубів.

За його словами, середня кількість пропозицій на торги становить 2,69 учасника.

При цьому він додав, що проект електронних закупівель був запущений ще 2016 року, однак багато організацій і чиновників чинили опір нововведенню через небажання працювати з електронною системою чи у прозорій площині.

Нагадаємо, Рахункова палата встановила низку факторів, які свідчать про неефективне використання державного майна державним підприємством “ПРОЗОРРО”, що має негативні наслідки для бюджету у розмірі 206,5 млн грн.

Рахункова палата виявила порушення у нарахуванні зарплати керівнику державного підприємства ProZorro, сума втрат бюджету при цьому становила майже 1 млн гривень.