В ProZorro внесли закупок на более 2 трлн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В электронной системе ProZorro уже объявлено 2,7 млн закупок ожидаемой стоимостью свыше 2 трлн грн. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время открытия международного конгресса "Бизнес для умных городов" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в электронной системе закупок зарегистрировано 35 тысяч организаторов и более 210 тысяч участников закупок, объявлен 2,7 млн закупок ожидаемой стоимостью почти 2,072 трлн грн. Экономия средств относительно расчетов со сравнительной аппликационной базой за прошлый период - это 65,5 млрд грн в абсолютном эквиваленте", - заявил Кубив.
По его словам, среднее количество предложений на торги составляет 2,69 участника.
При этом он добавил, что проект электронных закупок был запущен еще в 2016 году, однако многие организации и чиновники сопротивлялись нововведению из-за нежелания работать с электронной системой или в прозрачной плоскости.
Напомним, Счетная палата установила целый ряд факторов, которые свидетельствуют о неэффективном использовании государственного имущества государственным предприятием "ПРОЗОРРО", что имеет негативные последствия для бюджета в размере 206,5 млн грн.
Счетная палата выявила нарушения в начислении зарплаты руководителю государственного предприятия ProZorro, сумма потерь бюджета при этом составила почти 1 млн гривен.