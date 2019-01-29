В ProZorro внесли закупок на более 2 трлн грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86023 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103894 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138938 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136731 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132485 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126542 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164774 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117958 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ProZorro внесли закупок на более 2 трлн грн

В ProZorro внесли закупок на более 2 трлн грн

Киев  •  УНН

 • 11738 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В электронной системе ProZorro уже объявлено 2,7 млн закупок ожидаемой стоимостью свыше 2 трлн грн. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время открытия международного конгресса "Бизнес для умных городов" в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сейчас в электронной системе закупок зарегистрировано 35 тысяч организаторов и более 210 тысяч участников закупок, объявлен 2,7 млн закупок ожидаемой стоимостью почти 2,072 трлн грн. Экономия средств относительно расчетов со сравнительной аппликационной базой за прошлый период - это 65,5 млрд грн в абсолютном эквиваленте", - заявил Кубив.

По его словам, среднее количество предложений на торги составляет 2,69 участника.

При этом он добавил, что проект электронных закупок был запущен еще в 2016 году, однако многие организации и чиновники сопротивлялись нововведению из-за нежелания работать с электронной системой или в прозрачной плоскости.

Напомним, Счетная палата установила целый ряд факторов, которые свидетельствуют о неэффективном использовании государственного имущества государственным предприятием "ПРОЗОРРО", что имеет негативные последствия для бюджета в размере 206,5 млн грн.

Счетная палата выявила нарушения в начислении зарплаты руководителю государственного предприятия ProZorro, сумма потерь бюджета при этом составила почти 1 млн гривен.

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