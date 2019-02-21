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МЕРТ суттєво скоротить персонал Державної служби статистики

МЕРТ суттєво скоротить персонал Державної служби статистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Уряд ухвалив ініційоване Мінекономрозвитку рішення про перерозподіл граничної чисельності співробітників Державної служби статистики з територіальних підрозділів до центрального апарату. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЕРТ.

Скорочення дозволить оптимізувати чисельність персоналу Державної служби статистики відповідно до сучасних потреб і кращих європейських стандартів, з метою подальшої її оновлення та модернізації, зазначили у відомстві.

За інформацією МЕРТ, наразі чинне співвідношення кількості працівників центрального апарату Держстату (485 працівників) та її територіальних підрозділів становить (7851 працівників) становить приблизно 1 до 16, і значно відрізняється від світової та європейської практики. Так, для порівняння, у Польщі на 1 працівника центрального апарату припадає близько 4 працівників територіальних відділень, тоді як у Франції це співвідношення становить 1 до 3. Після оптимізації співвідношення працівників в Державній службі статистики складатиме 1 до 11.

"Наразі Держастат широко впроваджує нові методи збору та обробки інформації - вже більше ніж 43% респондентів надають статистичні дані в електронному вигляді, частіше застосовуються вибіркові методи статистичних обстежень. Застосування цих методів суттєво зменшує навантаження на територіальні органи статистики і, водночас, збільшує його на центральний апарат Держстату. Саме співробітники центрального апарату здійснюють безпосередню обробку та аналіз електронної звітності та розробляють необхідний математичний інструментарій для опрацювання та аналізу вибіркової сукупності статистичної інформації", - йдеться у повідомленні.

Зростання навантаження на центральний апарат Держстату також зумовлене переведенням на державний рівень, у зв'язку із збройною агресією з боку РФ, функціональних повноважень головних управлінь статистики у Донецькій та Луганській областях. Оптимізація дозволить в майбутньому здійснити реорганізацію апарату Держстату, створити нові функціональні підрозділи в ньому та запровадити процесно-орієнтовану модель виробництва статистичної інформації (GSBPM), додали у МЕРТ.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 лютого в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тис. безробітних, в той час як на 1 січня - 341,7 тис.

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