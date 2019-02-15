В Україні продовжує зростати безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні станом на 1 лютого в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тис. безробітних, в той час як на 1 січня - 341,7 тис. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.
Так, із загального числа безробітних 190,9 тис. склали жінки, ще 173,4 тис. - чоловіки.
Кількість вакансій в січні склала 67,8 тисяч (п'ять осіб претендують на одну вакансію).
Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2018 року склала 1,3% працездатного населення.
Так, за даними Держстату, в грудні безробітними зареєструвалися в Держслужбі зайнятості 341,7 тис. осіб, щомісяця отримують в середньому 2876 грн допомоги.
При цьому в Держстаті відзначили, що кількість вакансій в грудні була найменшою за весь 2018 рік - 58,4 тис. - на кожну з них претендували в середньому по 6 чоловік.
У листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301 тис. безробітних, що на 29,6 тис. більше, ніж в жовтні. У порівнянні з II і III кварталами 2018 рівень безробіття в IV кварталі трохи збільшився.