В Україні продовжує зростати безробіття

КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні станом на 1 лютого в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тис. безробітних, в той час як на 1 січня - 341,7 тис. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.