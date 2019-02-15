В Украине продолжает расти безработица
Киев • УНН
КИЕВ. 15 лютого. УНН. В Украине по состоянию на 1 февраля 2019 года в Государственной службе занятости зарегистрировано 364,3 тысяч безработных, в то время как на 1 января - 341,7 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Так, из общего числа безработных 190,9 тыс. составили женщины, еще 173,4 тыс. - мужчины.
Количество вакансий в январе составило 67,8 тысяч (пять человек претендуют на одну вакансию).
Напомним, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2018 года составила 1,3% трудоспособного населения.
Так, по данным Госстата, в декабре безработными зарегистрировались в Госслужбе занятости 341,7 тыс. человек, ежемесячно получающих в среднем 2876 грн помощи.
При этом в Госстате отметили, что количество вакансий в декабре была наименьшей за весь 2018 год - 58,4 тыс. - на каждую из них претендовали в среднем по 6 человек.
В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301 тыс. безработных, что на 29,6 тыс. больше, чем в октябре. По сравнению со II и III кварталами 2018 уровень безработицы в IV квартале немного увеличился.