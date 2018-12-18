Рівень безробіття у четвертому кварталі збільшився
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301,0 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні. Порівняно із II і III кварталами 2018 року рівень безробіття у IV кварталі трохи збільшився. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
“Таким чином, офіційне безробіття складає 1,2% від населення працездатного віку (у жовтні 1,1%)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, в II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн чоловік; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склало 16,5 млн осіб. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці в II кварталі 2018 року склав 8,3%.
Відзначимо, в прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.
Також варто зазначити, що у III кварталі 2017 року показник безробіття становив 9,7%, а у IV кварталі - 9,9%. Порівняно із II і III кварталами 2018 року рівень безробіття у IV кварталі збільшився.
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Нагадаємо, згідно зі звітом про фінансову стабільність Нацбанку, доходи українців все ще не повернулись до рівня 2013 року.
Крім того, темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшились до 17,3%. Зокрема, в листопаді зросли тарифи на природний газ для населення (на 23%) і послуги місцевого телефонного зв’язку. До того ж високими темпами продовжили зростати ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, проїзд у автотранспорті.