Рівень безробіття у четвертому кварталі збільшився

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301,0 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні. Порівняно із II і III кварталами 2018 року рівень безробіття у IV кварталі трохи збільшився. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.