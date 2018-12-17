Доходи українців все ще не повернулись до рівня 2013 року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Реальний дохід українців становить 82% від рівня 2013 року. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.
“Реальний наявний дохід населення продовжує зростати Це триває другий рік поспіль. У І півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення зріс на 9,8%, але поки становить 82% від рівня 2013 року”, — йдеться у звіті.
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За даними НБУ, основний рушій зростання — заробітна плата. Вона збільшилася на 26%, найсуттєвіше — у промисловості, на транспорті, у фінансовій сфері та державному управлінні.
“Мінімальна зарплата зросла на 16%, тож цього року її вплив на динаміку середньої зарплати незначний. Також, усе ще висока інфляція призвела до того, що реальний наявний дохід частини населення з низькими зарплатами виріс помірно”, — відзначили в НБУ.
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Вплив заробітної плати, виплаченої в Україні, на загальні доходи населення знизився, бо помітно виросли заробітки тимчасових трудових мігрантів, а також соціальні виплати в результаті пенсійної реформи. Так, заробітчани за півроку перерахували в Україну 6,5 млрд доларів.
Обсяг зарплати, отриманої українцями за кордоном, збільшився на 43%. Проте у 2018 році темпи приросту кількості трудових мігрантів з України вповільнюються, зокрема через насичення ринку Польщі.
За 9 місяців 2018 року реальна зарплата збільшилася на 13%, зокрема у ІІІ кварталі – майже на 15%, тож за повний рік темп її приросту, ймовірно, становитиме близько 13%. У 2019 році можливе уповільнення реальних доходів населення через нижчі темпи зростання ВВП та жорсткішу фіскальну політику, що обмежуватиме зростання зарплат у бюджетній сфері.
Нагадаємо, за межею бідності живе 14 млн українців.