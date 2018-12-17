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Доходи українців все ще не повернулись до рівня 2013 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Реальний дохід українців становить 82% від рівня 2013 року. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.

Доходи українців все ще не повернулись до рівня 2013 року

“Реальний наявний дохід населення продовжує зростати Це триває другий рік поспіль. У І півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення зріс на 9,8%, але поки становить 82% від рівня 2013 року”, — йдеться у звіті.

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За даними НБУ, основний рушій зростання — заробітна плата. Вона збільшилася на 26%, найсуттєвіше — у промисловості, на транспорті, у фінансовій сфері та державному управлінні.

“Мінімальна зарплата зросла на 16%, тож цього року її вплив на динаміку середньої зарплати незначний. Також, усе ще висока інфляція призвела до того, що реальний наявний дохід частини населення з низькими зарплатами виріс помірно”, — відзначили в НБУ.

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Вплив заробітної плати, виплаченої в Україні, на загальні доходи населення знизився, бо помітно виросли заробітки тимчасових трудових мігрантів, а також соціальні виплати в результаті пенсійної реформи. Так, заробітчани за півроку перерахували в Україну 6,5 млрд доларів.

Обсяг зарплати, отриманої українцями за кордоном, збільшився на 43%. Проте у 2018 році темпи приросту кількості трудових мігрантів з України вповільнюються, зокрема через насичення ринку Польщі.

За 9 місяців 2018 року реальна зарплата збільшилася на 13%, зокрема у ІІІ кварталі – майже на 15%, тож за повний рік темп її приросту, ймовірно, становитиме близько 13%. У 2019 році можливе уповільнення реальних доходів населення через нижчі темпи зростання ВВП та жорсткішу фіскальну політику, що обмежуватиме зростання зарплат у бюджетній сфері. 

Нагадаємо, за межею бідності живе 14 млн українців.

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