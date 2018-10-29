У КМЦЗ озвучили розміри зарплат у Києві

“За даними столичного центру зайнятості, найбільшу зарплатню у Києві отримують монтажники систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації. На другій позиції — директори з маркетингу. А третє місце посіли фахівці-аналітики з дослідження товарного ринку (20 тис. грн і більше)”, — йдеться у повідомленні.

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Також, за даними КМЦЗ, зарплати у понад 15 тисяч гривень отримують охоронці, директори дошкільних виховних закладів, головні інженери, бригадири підприємств метрополітенів, монтажники зовнішніх трубопроводів (від 16 до 19 тис. грн).

У столичному міському центрі зайнятості зазначають, що фінансові директори, режисери-постановники, рихтувальники кузовів, чистильники металу, плавильники, кранові електрики та пакувальники отримують зарплатню на рівні 15 тис. грн.

“Серед тих, хто заробляють від 14 тис. грн — менеджери на автомобільному транспорті, начальники управління та цукерники. 13 тис. грн отримують менеджери з маркетингу, головні державні податкові інспектори, контролери матеріалів та виробів. А замикає перелік найбільш оплачуваних професій столиці шляховий майстер”, — підсумовують у КМСЗ.

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Раніше УНН провів інтерв'ю з в.о. голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком. За його інформацією, у великих містах України до 90% безробітних мають вищу освіту.

Зазначимо, що за даними Рахункової палати, середня зарплата фахівців з гідрометеорологічної діяльності у системі ДСНС у 2017 році (бюджетна сфера) становила 4 630 грн.

Традиційно Київ у якості столиці тримає "пальму першості" за рівнем зарплат в Україні. Але у зв'язку із кризовими явищами країні загрожує вимивання кваліфікованої робочої сили. Так, українські робочі на підприємствах автомобільної промисловості у Польщі можуть розраховувати на зарплату від 2,5 до 3,5 тис. злотих (від 17,5 до 24,5 тис. гривень) на місяць.