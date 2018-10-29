В КГЦЗ озвучили размеры зарплат в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Опытные специалисты с диапазоном технических знаний и умений в сфере обслуживания офисной и промышленной инфраструктуры могут рассчитывать в Киеве на зарплаты выше 15 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости, передает УНН.
“По данным столичного центра занятости, наибольшую зарплату в Киеве получают монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. На второй позиции — директора по маркетингу. А третье место заняли специалисты-аналитики по исследованию товарного рынка (20 тыс. грн и более)”, — говорится в сообщении.
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Также, по данным КГЦЗ, зарплаты более чем 15 тысяч гривен получают охранники, директора дошкольных воспитательных учреждений, главные инженеры, бригадиры предприятий метрополитенов, монтажники наружных трубопроводов (от 16 до 19 тыс. грн).
В столичном городском центре занятости отмечают, что финансовые директора, режиссеры-постановщики, рихтовщики кузовов, чистильщики металла, плавильщики, крановые электрики и упаковщики получают зарплату на уровне 15 тыс. грн.
“Среди тех, кто зарабатывают от 14 тыс. грн — менеджеры на автомобильном транспорте, начальники управления и кондитеры. 13 тыс. грн получают менеджеры по маркетингу, главные государственные налоговые инспекторы, контролеры материалов и изделий. А замыкает перечень самых высокооплачиваемых профессий столицы путевой мастер”, — заключают в КГЦЗ.
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Ранее УНН провел интервью с и.о. председателя Государственной службы занятости Валерием Ярошенко. По его информации, в больших городах Украины 90% безработных имеют высшее образование.
Отметим, что по данным Счетной палаты, средняя зарплата специалистов по гидрометеорологической деятельности в системе ГСЧС в 2017 году (бюджетная сфера) составляла 4630 грн.
Традиционно Киев в качестве столицы держит “пальму первенства” по уровню зарплат в Украине. Но в связи с кризисными явлениями стране грозит вымывание квалифицированной рабочей силы. Так, украинские рабочие на предприятиях автомобильной промышленности в Польше могут рассчитывать на зарплату от 2,5 до 3,5 тыс. Злотых (от 17,5 до 24,5 тыс. Гривен) в месяц.