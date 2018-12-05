В Україні збільшився розмір середньої зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У третьому кварталі 2018 року середньомісячна зарплата в Україні збільшилась на 24,7% - до 9,063 тис. грн. Про це повідомляє Держстат України, передає УНН.
“У III кварталі 2018 року середньомісячна зарплата в Україні становила 9,063 тис. грн, це на 24,7% більше, ніж в третьому кварталі 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином, рейтинг найбільш високооплачуваних працівників по галузях, де зафіксовано найвищий показник середньомісячної зарплати, виглядає так:
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- авіаційний транспорт — 39,439 тис. грн (приріст на 11%, порівнюючи з третім кварталом 2017 року);
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- фінансова і страхова діяльність — 16,205 тис. грн (приріст 23,3%);
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- інформаційні технології та телекомунікації — 14,282 тис. грн (+18,4%↑).
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Також варто нагадати, що у Києві найвищі зарплати отримують монтажники систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації. Друге місце посідають директори з маркетингу, а на третьому — фахівці-аналітики з дослідження товарного ринку (20 тис. грн і більше).
Традиційно Київ у якості столиці тримає “пальму першості” за рівнем зарплат в Україні. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні досягла 9042 грн.