В Украине увеличился размер средней зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине увеличилась на 24,7% - до 9,063 тыс. грн. Об этом сообщает Госстат Украины, передает УНН.
“В III квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, это на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года”, — говорится в сообщении.
Таким образом, рейтинг самых высокооплачиваемых работников по отраслям, где зафиксирован самый высокий показатель среднемесячной зарплаты, выглядит так:
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- авиационный транспорт — 39,439 тыс. грн (прирост на 11%, по сравнению с третьим кварталом 2017 года);
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- финансовая и страховая деятельность — 16,205 тыс. грн (прирост 23,3%);
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- информационные технологии и телекоммуникации — 14,282 тыс. грн (+ 18,4%↑).
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Также стоит напомнить, что в Киеве самые высокие зарплаты получают монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. Второе место занимают директора по маркетингу, а на третьем — специалисты-аналитики по исследованию товарного рынка (20 тыс. грн и более).
Традиционно Киев в качестве столицы держит “пальму первенства” по уровню зарплат в Украине. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре достигла 9042 грн.