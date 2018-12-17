Доходы украинцев все еще не вернулись к уровню 2013 года

“Реальный наличный доход населения продолжает расти. Это продолжается второй год подряд. В I полугодии 2018 года реальный наличный доход населения вырос на 9,8%, но пока составляет 82% от уровня 2013 года”, — говорится в отчете.

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По данным НБУ, основной двигатель роста — заработная плата. Она увеличилась на 26%, более всего — в промышленности, на транспорте, в финансовой сфере и государственном управлении.

“Минимальная зарплата выросла на 16%, поэтому в этом году ее влияние на динамику средней зарплаты несущественное. Также, все еще высокая инфляция привела к тому, что реальный наличный доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно”, - отметили в НБУ.

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Влияние заработной платы, выплаченной в Украине, на общие доходы населения снизилось, поскольку заметно выросли заработки временных трудовых мигрантов, а также социальные выплаты в результате пенсионной реформы. Так, работники за полгода перечислили в Украину 6,5 млрд долларов.

Объем зарплаты, полученной украинцами за рубежом, увеличился на 43%. Однако в 2018 году темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины замедляются, в частности из-за насыщения рынка Польши.

За 9 месяцев 2018 года реальная зарплата увеличилась на 13%, в том числе в III квартале - почти на 15%, поэтому за полный год темп ее прироста, вероятно, составит около 13%. В 2019 году возможно замедление реальных доходов населения из-за низких темпов роста ВВП и жесткой фискальной политики, которые будут ограничивать рост зарплат в бюджетной сфере.

Напомним, за чертой бедности живет 14 млн украинцев.