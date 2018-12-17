Києву бракує водіїв, двірників і касирів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві найбільший попит на ринку праці спостерігається на кваліфікованих робочих і працівників сфери обслуговування. Про це повідомила прес-служба Київського міського центру зайнятості, передає УНН.
“Серед вакансій, поданих роботодавцями до столичної служби зайнятості, найбільший попит за наступними спеціальностями : прибиральник службових приміщень, фахівець, бухгалтер, водій автотранспортних засобів, двірник, продавець-консультант, охоронник, вантажник, сестра медична, спеціаліст державної служби, контролер-касир, слюсар-сантехнік, інженер”, — йдеться у повідомленні.
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За професійними групами, найбільша потреба на ринку праці у кваліфікованих робітниках з інструментом — 20,5%, працівниках найпростіших професій (без вимог до освіти та досвіду роботи) — 19,6%, фахівцях — 13,5%, працівниках сфери торгівлі і послуг — 13,4%, робітниках з обслуговування устаткування та машин — 11,8%, службовцях та керівниках — 4,4%.
Середній розмір заробітної плати у даній категорії вакансій становив 6,4 тисяч грн.
Разом з тим, у КМЦЗ підкреслили, що наразі найбільший дефіцит кадрів на ринку праці спостерігається на професії:
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Також залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи — бухгалтерів, лікарів, сестер медичних, вихователів.
Раніше у КМЦЗ озвучили розміри зарплат у Києві. Разом з тим у Держстаті стверджують, що в Україні збільшився розмір середньої зарплати.