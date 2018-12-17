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Києву бракує водіїв, двірників і касирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві найбільший попит на ринку праці спостерігається на кваліфікованих робочих і працівників сфери обслуговування. Про це повідомила прес-служба Київського міського центру зайнятості, передає УНН. 

Києву бракує водіїв, двірників і касирів

“Серед вакансій, поданих роботодавцями до столичної служби зайнятості, найбільший попит за наступними спеціальностями : прибиральник службових приміщень, фахівець, бухгалтер, водій автотранспортних засобів, двірник, продавець-консультант, охоронник, вантажник, сестра медична, спеціаліст державної служби, контролер-касир, слюсар-сантехнік, інженер”, — йдеться у повідомленні.

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За професійними групами, найбільша потреба на ринку праці у кваліфікованих робітниках з інструментом — 20,5%, працівниках найпростіших професій (без вимог до освіти та досвіду роботи) — 19,6%, фахівцях — 13,5%, працівниках сфери торгівлі і послуг — 13,4%, робітниках з обслуговування устаткування та машин — 11,8%, службовцях та керівниках — 4,4%.

Середній розмір заробітної плати у даній категорії вакансій становив 6,4 тисяч грн.

Разом з тим, у КМЦЗ підкреслили, що наразі найбільший дефіцит кадрів на ринку праці спостерігається на професії:

  • прибиральник службових приміщень,
  • двірник,
  • водій автотранспортних засобів,
  • вантажник,
  • контролер-касир,
  • охоронник,
  • кухар,
  • продавець продовольчих товарів,
  • слюсар-сантехнік,
  • муляр,
  • вихователь дошкільного навчального закладу,
  • швачка,
  • маляр,
  • бетоняр.

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    Також залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи — бухгалтерів, лікарів, сестер медичних, вихователів.

    Раніше у КМЦЗ озвучили розміри зарплат у Києві. Разом з тим у Держстаті стверджують, що в Україні збільшився розмір середньої зарплати.

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