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Киеву не хватает водителей, дворников и кассиров

Киев • УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве наибольший спрос на рынке труда наблюдается на квалифицированных рабочих и работников сферы обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости, передает УНН.

Киеву не хватает водителей, дворников и кассиров

“Среди вакансий, поданных работодателями в столичной службы занятости, наибольшим спросом пользуются следующие специальности: уборщик служебных помещений, специалист, бухгалтер, водитель автотранспортных средств, дворник, продавец-консультант, охранник, грузчик, сестра медицинская, специалист государственной службы, контролер-кассир, слесарь-сантехник, инженер”, - говорится в сообщении.

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По профессиональным группам, наибольшая потребность на рынке труда в квалифицированных рабочих с инструментом — 20,5%, работниках простейших профессий (без требований к образованию и опыту работы) — 19,6%, специалистах — 13,5%, работниках сферы торговли и услуг — 13,4%, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 11,8%, служащих и руководителях — 4,4%.

Средний размер заработной платы в данной категории вакансий составил 6400 грн.

Вместе с тем, в КМЦЗ подчеркнули, что сейчас наибольший дефицит кадров на рынке труда наблюдается на профессии:

  • уборщик служебных помещений,
  • дворник,
  • водитель автотранспортных средств,
  • грузчик,
  • контролер-кассир,
  • охранник,
  • повар,
  • продавец продовольственных товаров,
  • слесарь-сантехник,
  • маляр,
  • воспитатель детского сада,
  • швея,
  • маляр,
  • бетонщик.

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    Также остается высоким спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы — бухгалтеров, врачей, сестер медицинских, воспитателей.

    Ранее в КМЦЗ озвучили размеры зарплат в Киеве. Вместе с тем в Госстате утверждают, что в Украине увеличился размер средней зарплаты.

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