Киеву не хватает водителей, дворников и кассиров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве наибольший спрос на рынке труда наблюдается на квалифицированных рабочих и работников сферы обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости, передает УНН.
“Среди вакансий, поданных работодателями в столичной службы занятости, наибольшим спросом пользуются следующие специальности: уборщик служебных помещений, специалист, бухгалтер, водитель автотранспортных средств, дворник, продавец-консультант, охранник, грузчик, сестра медицинская, специалист государственной службы, контролер-кассир, слесарь-сантехник, инженер”, - говорится в сообщении.
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По профессиональным группам, наибольшая потребность на рынке труда в квалифицированных рабочих с инструментом — 20,5%, работниках простейших профессий (без требований к образованию и опыту работы) — 19,6%, специалистах — 13,5%, работниках сферы торговли и услуг — 13,4%, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 11,8%, служащих и руководителях — 4,4%.
Средний размер заработной платы в данной категории вакансий составил 6400 грн.
Вместе с тем, в КМЦЗ подчеркнули, что сейчас наибольший дефицит кадров на рынке труда наблюдается на профессии:
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Также остается высоким спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы — бухгалтеров, врачей, сестер медицинских, воспитателей.
Ранее в КМЦЗ озвучили размеры зарплат в Киеве. Вместе с тем в Госстате утверждают, что в Украине увеличился размер средней зарплаты.