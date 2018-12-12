Президент порадив керівнику "Укрпошти" переглянути свою зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко порадив голові ПАТ "Укрпошта" Ігорю Смілянському переглянути власну заробітну плату. Про це сказав Глава держави під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та керівником "Укрпошти" Ігорем Смілянським, передає УНН з посилання на повідомлення прес-служби АП.
"Особисто від мене, наполегливо раджу певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюсь, що порада Президента буде почута", - наголосив Порошенко, звернувшись до керівника "Укрпошти".
Глава держави закликав міністра інфраструктури проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош.
"Я від своїх вимог не відступлюсь", - наголосив Президент.
У свою чергу, гендиректор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.
Додамо, згідно з електронною декларацією за 2017 рік Ігор Смілянський заробив, працюючи в "Укрпошті", 3 млн 958 тис. 541 грн.
Нагадаємо, Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій.