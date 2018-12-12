Президент посоветовал руководителю "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посоветовал главе ПАО "Укрпочта" Игорю Смилянскому пересмотреть собственную заработную плату. Об этом сказал Глава государства во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и руководителем "Укрпочты" Игорем Смилянским, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.
"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет Президента будет услышан", - подчеркнул Порошенко, обратившись к руководителю "Укрпочты".
Глава государства призвал министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.
"Я от своих требований не отступлюсь", - подчеркнул Президент.
В свою очередь, гендиректор ПАО "Укрпочта" Игорь Смилянский отметил, что берет все поручения к исполнению.
Добавим, согласно электронной декларации за 2017 год, Игорь Смилянский заработал, работая в "Укрпочте", 3 млн 958 тыс. 541 грн.
Напомним, Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий.