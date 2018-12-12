Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко наказав забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості і нагадав, що до державного бюджету для компенсації збитків ПАТ "Укрпошта" вирішено внести 500 млн грн. Про це він заявив під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та гендиректором ПАТ "Укрпошта" Ігорем Смілянським, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.