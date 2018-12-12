Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко наказав забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості і нагадав, що до державного бюджету для компенсації збитків ПАТ "Укрпошта" вирішено внести 500 млн грн. Про це він заявив під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та гендиректором ПАТ "Укрпошта" Ігорем Смілянським, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Позиція перша, щоб ми не допустили збільшення тарифів на доставку пенсій", - наголосив Порошенко, вказавши, що під час попередньої зустрічі 30 жовтня була поставлена низка завдань.
Він зауважив, що це має бути здійснено, в тому числі завдяки підписанню угоди між "Укрпоштою" та Пенсійним фондом щодо гарантування доставки пенсій. "Завдання, які ставить Президент – треба виконувати", - додав він.
"Друга позиція, що ми маємо припинити закриття поштових відділень в селах, особливо у віддалених селах. Треба забезпечити їх підтримку за рахунок загального балансу "Укрпошти", - наголосив він.
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Президент повідомив, що ініціював внесення до державного бюджету 500 млн грн, які мають компенсувати збитки "Укрпошти" для доставки пенсій. Глава держави впевнений, що це має бути точно виконано в частині незакриття відділень на селі.
"Третя позиція – наказую вам припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день ці 500 млн грн дозволять вам забезпечити і відповідне підвищення зарплати, і захистити листонош, особливо в селах. Бо це непросто доставка пенсій, це не просто доставка газет, журналів чи поштових повідомлень, або їхнє відправлення. Це є фактично, може, для когось, для людини похилого віку, єдиний зв'язок зі світом", - підкреслив Президент.
Глава держави доручив присутньому на зустрічі першому заступнику глави АП Віталію Ковальчуку проконтролювати це питання в регіонах. Він також закликав міністра інфраструктури проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош. "Я від своїх вимог не відступлюсь", - наголосив Президент.
У свою чергу, гендиректор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.
Нагадаємо, у жовтні керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що підприємство може припинити доставку пенсій з січня 2019 року через збитковість.
Додамо, близько 38% українців отримують пенсії через "Укрпошту".