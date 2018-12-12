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Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко наказав забезпечити доставку пенсій, припинити звільнення листонош та зберегти відділення у сільській місцевості і нагадав, що до державного бюджету для компенсації збитків ПАТ "Укрпошта" вирішено внести 500 млн грн. Про це він заявив під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та гендиректором ПАТ "Укрпошта" Ігорем Смілянським, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Порошенко наказав не звільняти листонош і продовжити доставку пенсій

"Позиція перша, щоб ми не допустили збільшення тарифів на доставку пенсій", - наголосив Порошенко, вказавши, що під час попередньої зустрічі 30 жовтня була поставлена низка завдань.

Він зауважив, що це має бути здійснено, в тому числі завдяки підписанню угоди між "Укрпоштою" та Пенсійним фондом щодо гарантування доставки пенсій. "Завдання, які ставить Президент – треба виконувати", - додав він.

"Друга позиція, що ми маємо припинити закриття поштових відділень в селах, особливо у віддалених селах. Треба забезпечити їх підтримку за рахунок загального балансу "Укрпошти", - наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За доставку пенсії в одні руки "Укрпошті" у рік платять 300 грн

Президент повідомив, що ініціював внесення до державного бюджету 500 млн грн, які мають компенсувати збитки "Укрпошти" для доставки пенсій. Глава держави впевнений, що це має бути точно виконано в частині незакриття відділень на селі.

"Третя позиція – наказую вам припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день ці 500 млн грн дозволять вам забезпечити і відповідне підвищення зарплати, і захистити листонош, особливо в селах. Бо це непросто доставка пенсій, це не просто доставка газет, журналів чи поштових повідомлень, або їхнє відправлення. Це є фактично, може, для когось, для людини похилого віку, єдиний зв'язок зі світом", - підкреслив Президент.

Глава держави доручив присутньому на зустрічі першому заступнику глави АП Віталію Ковальчуку проконтролювати це питання в регіонах. Він також закликав міністра інфраструктури проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош. "Я від своїх вимог не відступлюсь", - наголосив Президент.

У свою чергу, гендиректор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зазначив, що бере всі доручення до виконання.

Нагадаємо, у жовтні керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що підприємство може припинити доставку пенсій з січня 2019 року через збитковість.

Додамо, близько 38% українців отримують пенсії через "Укрпошту".

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