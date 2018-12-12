Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности и напомнил, что в государственный бюджет для компенсации убытков ПАО "Укрпочта" решено внести 500 млн грн. Об этом он заявил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором ПАО "Укрпочта" Игорем Смилянским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.