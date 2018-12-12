Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности и напомнил, что в государственный бюджет для компенсации убытков ПАО "Укрпочта" решено внести 500 млн грн. Об этом он заявил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором ПАО "Укрпочта" Игорем Смилянским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличение тарифов на доставку пенсий", - подчеркнул Порошенко, указав, что во время предыдущей встречи 30 октября был поставлен ряд задач.
Он отметил, что это должно быть осуществлено, в том числе благодаря подписанию соглашения между "Укрпочтой" и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий. "Задачи, которые ставит Президент - надо выполнять", - добавил он.
"Вторая позиция, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса "Укрпочты", - подчеркнул он.
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Президент сообщил, что инициировал внесение в государственный бюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки "Укрпочты" для доставки пенсий. Глава государства уверен, что это должно быть точно выполнено в части незакрытия отделений на селе.
"Третья позиция - приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправления. Это фактически может, для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром", - подчеркнул Президент.
Глава государства поручил присутствующему на встрече первому заместителю главы АП Виталию Ковальчуку проконтролировать этот вопрос в регионах. Он также призвал министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов. "Я от своих требований не отступлюсь", - подчеркнул Президент.
В свою очередь, гендиректор ПАО "Укрпочта" Игорь Смилянский отметил, что берет все поручения к исполнению.
Напомним, в октябре руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский заявлял, что предприятие может прекратить доставку пенсий с января 2019 года из-за убыточности.
Добавим, около 38% украинцев получают пенсии через "Укрпочту".