Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 83366 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 187031 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145824 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 210370 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 255213 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214532 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247026 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208452 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 489201 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241540 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.2м/с
83%
Популярные новости

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 8964 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 7346 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 5472 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

23:03 • 4426 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 7370 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 267019 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242879 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 328330 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 489201 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580492 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33800 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 210367 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79929 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76324 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81839 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий

Киев • УНН

 • 12204 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности и напомнил, что в государственный бюджет для компенсации убытков ПАО "Укрпочта" решено внести 500 млн грн. Об этом он заявил во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором ПАО "Укрпочта" Игорем Смилянским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Порошенко приказал не увольнять почтальонов и продолжить доставку пенсий

"Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличение тарифов на доставку пенсий", - подчеркнул Порошенко, указав, что во время предыдущей встречи 30 октября был поставлен ряд задач.

Он отметил, что это должно быть осуществлено, в том числе благодаря подписанию соглашения между "Укрпочтой" и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий. "Задачи, которые ставит Президент - надо выполнять", - добавил он.

"Вторая позиция, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса "Укрпочты", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За доставку пенсии в одни руки "Укрпочте" в год платят 300 грн

Президент сообщил, что инициировал внесение в государственный бюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки "Укрпочты" для доставки пенсий. Глава государства уверен, что это должно быть точно выполнено в части незакрытия отделений на селе.

"Третья позиция - приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправления. Это фактически может, для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром", - подчеркнул Президент.

Глава государства поручил присутствующему на встрече первому заместителю главы АП Виталию Ковальчуку проконтролировать этот вопрос в регионах. Он также призвал министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов. "Я от своих требований не отступлюсь", - подчеркнул Президент.

В свою очередь, гендиректор ПАО "Укрпочта" Игорь Смилянский отметил, что берет все поручения к исполнению.

Напомним, в октябре руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский заявлял, что предприятие может прекратить доставку пенсий с января 2019 года из-за убыточности.

Добавим, около 38% украинцев получают пенсии через "Укрпочту".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63