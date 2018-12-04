За доставку пенсії в одні руки "Укрпошті" у рік платять 300 грн

"Відповідно до чинних тарифів, прогнозованої кількості пенсіонерів та суми виплаченої у 2018 році пенсії, розрахункова середня вартість доставки пенсії одному пенсіонерові на рік (12 виплат) становить орієнтовно 308,6 грн, і ця послуга є збитковою для товариства", - зазначили у міністерстві.

У МІУ пояснили, що тариф на доставку пенсій та допомоги "Укрпоштою" не змінювався з 2004 року. Зокрема, вартість доставки пенсії у селі становить 1,56% від суми виплати, а в місті - 0,79%.

"Зважаючи на прогнозовану кількість пенсіонерів та суму виплаченої у 2018 році пенсії, згідно з чинним тарифами доставка пенсій через ПАТ "Укрпошта" коштуватиме Пенсійному фонду України у 2018 році близько 1,4 млрд грн", - розповіли у відомстві.

Водночас, як зауважили у міністерстві, економічно обґрунтованими тарифами на доставку пенсії (які були погоджені з Мінекономрозвитку, але вони так і не були затверджені через позицію Пенсійного фонду) у місті є 1,8%, а селі та селищах – 2,7% від суми виплати. І якби такі тарифи були запроваджені, то вартість доставки пенсій вже коштувала б не 1,4 млрд грн, а 2,65 млрд грн, а одному пенсіонеру в середньому в рік – 584,5 грн, а не 308,6 грн.

Скорочення обсягу виплат пенсій через "Укрпошту" (за 7 років на 2,5 млн осіб або на 35%) разом із суттєвим зростанням мінімальної зарплати і значно меншим ростом середніх пенсій призвело до збитковості послуги з доставки пенсії через "Укрпошту", відзначили у МІУ.

За оцінками міністерства, за 2018 рік збитки становитимуть 1 млрд грн.

Нагадаємо, у жовтні керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що підприємство може припинити доставку пенсій з січня 2019 року через збитковість.

Однак, Прем’єр Володимир Гройсман запевнив, що "Укрпошта" не припинить доставку пенсій.

Згодом міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що у проекті Бюджету на 2019 рік передбачено 500 млн грн для доставки пенсій "Укрпоштою".