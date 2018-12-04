За доставку пенсии в одни руки "Укрпочте" в год платят 300 грн

"Согласно действующим тарифам, прогнозируемому количеству пенсионеров и суммы выплаченной в 2018 году пенсии, расчетная средняя стоимость доставки пенсии одному пенсионеру в год (12 выплат) составляет ориентировочно 308,6 грн, и эта услуга является убыточной для общества", - отметили в министерстве.

В МИУ объяснили, что тариф на доставку пенсий и пособий "Укрпочтой" не менялся с 2004 года. В частности, стоимость доставки пенсии в селе составляет 1,56% от суммы выплаты, а в городе - 0,79%.

"Учитывая прогнозируемое количество пенсионеров и сумму выплаченной в 2018 году пенсии, в соответствии с действующим тарифам доставка пенсий через ПАО "Укрпочта" будет стоить Пенсионному фонду Украины в 2018 году около 1,4 млрд грн", - рассказали в ведомстве.

В то же время, как отметили в министерстве, экономически обоснованными тарифами на доставку пенсии (которые были согласованы с Минэкономразвития, но они так и не были утверждены из-за позиции Пенсионного фонда) в городе является 1,8%, а в деревне и поселках - 2,7% от суммы выплаты. И если бы такие тарифы были введены, то стоимость доставки пенсий уже стоила бы не 1,4 млрд грн, а 2,65 млрд грн, а одному пенсионеру в среднем в год - 584,5 грн, а не 308,6 грн.

Сокращение объема выплат пенсий через "Укрпочту" (за 7 лет на 2,5 млн человек или на 35%) вместе с существенным ростом минимальной зарплаты и значительно меньшим ростом средних пенсий привело к убыточности услуги по доставке пенсии через "Укрпочту", отметили в МИУ.

По оценкам министерства, за 2018 год убытки составят 1 млрд грн.

Напомним, в октябре руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что предприятие может прекратить доставку пенсий с января 2019 года из-за убыточности.

Однако, Премьер Владимир Гройсман заверил, что "Укрпочта" не прекратит доставку пенсий.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в проекте Бюджета на 2019 год предусмотрено 500 млн грн для доставки пенсий "Укрпочтой".