Близько 38% українців отримують пенсії через "Укрпошту"

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через ПАТ "Укрпошта" на сьогодні отримують пенсії 4,5 із 11,7 млн пенсіонерів. Про це сьогодні сказав журналістам після засідання уряду міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає кореспондент УНН.