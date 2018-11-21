Близько 38% українців отримують пенсії через "Укрпошту"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через ПАТ "Укрпошта" на сьогодні отримують пенсії 4,5 із 11,7 млн пенсіонерів. Про це сьогодні сказав журналістам після засідання уряду міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"У нас близько 4,5 млн із 11,7 млн пенсіонерів отримують пенсії через "Укрпошту", - сказав міністр.
Стосовно того, скільки коштує доставка пенсій "Укрпоштою" пенсіонерам, Рева порекомендував звернутися до цього підприємства.
Але він нагадав, що у проекті бюджету на 2019 рік на прохання Міністерства інфраструктури передбачено дотацію у сумі 500 млн грн для доставки пенсій "Укрпоштою".
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторській службі України перевірити формування вартості доставки пенсій "Укрпоштою".
Генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський раніше заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям.