Около 38% украинцев получают пенсии через "Укрпочту"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Через ПАО "Укрпочта" сегодня получают пенсии 4,5 из 11,7 млн пенсионеров. Об этом сегодня сказал журналистам после заседания правительства министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
“У нас около 4,5 из 11,7 млн пенсионеров получают пенсии через “Укрпочту”, — сказал министр.
О том, сколько стоит доставка пенсий “Укрпочтой” пенсионерам, Рева порекомендовал обратиться к этому предприятию.
Но он напомнил, что в проекте бюджета на 2019 года по просьбе Министерства инфраструктуры предусмотрена дотация в сумме 500 млн грн для доставки пенсий “Укрпочтой”.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе Украины проверить формирование стоимости доставки пенсий “Укрпочтой”.
Генеральный директор ОАО “Укрпочта” Игорь Смелянский ранее заявил, что с 1 января 2019 года “Укрпочта” перестанет доставлять пенсионные выплаты украинцам.