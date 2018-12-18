Уровень безработицы в четвертом квартале увеличился

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре. По сравнению со II и III кварталами 2018 года уровень безработицы в IV квартале немного увеличился. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.