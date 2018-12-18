Уровень безработицы в четвертом квартале увеличился

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 1694 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 10244 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 12838 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 12021 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44639 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94721 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141201 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131090 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71421 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188925 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10462 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13849 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17852 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16437 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20816 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 2418 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 10241 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 12835 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141200 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131089 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13205 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15419 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17817 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20733 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22254 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Уровень безработицы в четвертом квартале увеличился

Киев • УНН

 • 19887 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре. По сравнению со II и III кварталами 2018 года уровень безработицы в IV квартале немного увеличился. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.

Уровень безработицы в четвертом квартале увеличился

“Таким образом, официальная безработица составляет 1,2% от населения трудоспособного возраста (в октябре 1,1%)”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киеву не хватает водителей, дворников и кассиров

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 составил 8,3%.

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины МЭРТ сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.

Также стоит отметить, что в III квартале 2017 показатель безработицы составлял 9,7%, а в IV квартале — 9,9%. По сравнению со II и III кварталами 2018 года уровень безработицы в IV квартале увеличился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КМЦЗ озвучили размеры зарплат в Киеве

Напомним, согласно отчету о финансовой стабильности Нацбанка, доходы украинцев все еще не вернулись к уровню 2013 года.

Кроме того, темпы роста административно регулируемых цен увеличились до 17,3%. В частности, в ноябре выросли тарифы на природный газ для населения (на 23%) и услуги местной телефонной связи. К тому же высокими темпами продолжили расти цены на алкогольные напитки, табачные изделия, проезд в автотранспорте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27