Кабмин существенно сократит персонал Службы статистики

Это позволит оптимизировать численность персонала Государственной службы статистики в соответствии с современными потребностями и лучших европейских стандартов, с целью дальнейшей его обновления и модернизации, отметили в ведомстве.

По информации МЭРТ, сейчас действующее соотношение количества работников центрального аппарата Госкомстата (485 работников) и ее территориальных подразделений составляет (7851 работников) составляет примерно 1 к 16, и значительно отличается от мировой и европейской практикой. Так, для сравнения, в Польше на 1 работника центрального аппарата приходится около 4 работников территориальных отделений, а во Франции это соотношение составляет 1 к 3. После оптимизации соотношения работников в Государственной службе статистики будет составлять 1 к 11.

"Сейчас Госстат широко внедряет новые методы сбора и обработки информации - уже более 43% респондентов предоставляют статистические данные в электронном виде, чаще применяются выборочные методы статистических обследований. Применение этих методов существенно уменьшает нагрузку на территориальные органы статистики и одновременно увеличивает его на центральный аппарат Госкомстата. Именно сотрудники центрального аппарата осуществляют непосредственную обработку и анализ электронной отчетности и разрабатывают необходимый математический инструментарий для обработки и анализа выборочной совокупности статистической информации", - говорится в сообщении.

Рост нагрузки на центральный аппарат Госкомстата также обусловлен переводом на государственный уровень, в связи с вооруженной агрессией со стороны РФ, функциональных полномочий главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях. Оптимизация позволит в будущем осуществить реорганизацию аппарата Госстата, создать новые функциональные подразделения в нем и ввести процессно-ориентированную модель производства статистической информации (GSBPM), добавили в МЭРТ.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 февраля 2019 года в Государственной службе занятости зарегистрировано 364,3 тысяч безработных, в то время как на 1 января - 341,7 тыс.