Україна заощадила майже 75 мільярдів гривень завдяки ProZorro
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Завдяки системній реформі тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях ProZorro, заощаджено 74,5 мільярдів гривень для бюджету України. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, передає УНН.
"3 мільйони закупівель, 74,5 мільярди гривень заощаджено для бюджету, понад 215 тисяч підприємців подали хоча б одну пропозицію, 80%+ з яких - малий бізнес. Все це - система публічних закупівель ProZorro сьогодні. А починалося все 4 роки тому з того, що Міністерство юстиції придбало 52 клавіатури за 7230 гривень", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в електронній системі ProZorro вже оголошено 2,7 млн закупівель очікуваною вартістю понад 2 трлн грн.