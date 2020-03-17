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Украина привлекает спасателей для обеспечения транзита граждан на границе с Польшей

Украина привлекает спасателей для обеспечения транзита граждан на границе с Польшей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. На границе с Польшей транспортировать людей, которые находятся на смежной стороне без транспортных средств, помогают украинские спасатели, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД.

Так, сообщается, что на пункте пропуска "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорогуск"), привлечено автобусы аварийно-спасательного отряда Управления ДСНС Украины в Волынской области.

Также с транспортировкой граждан помогают Государственная пограничная служба Украины, Государственная таможенная служба и Генеральное консульство Республики Польша в Луцке.

Кроме того, у пункта пропуска (с украинской стороны) спасатели развернули пункт обогрева и жизнеобеспечения, где люди имеют возможность согреться и выпить горячего чая.

По состоянию на 11:00 17 марта, транспортом ГСЧС перевезено 432 человека, а пункт обогрева посетили 56 украинцев.

Кроме того, Министерство иностранных дел разъяснило, что делать тем украинцам, которым нужно вернуться из Польши.

МИД в таком случае советует, в первую очередь, зарегистрироваться в системе ДРУГ, а также обратиться в посольство или консульство в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице.

"Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорогуск"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краковец" ("Корчева"). Там работают украинские консулы", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 15 марта Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам.

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