Украина привлекает спасателей для обеспечения транзита граждан на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На границе с Польшей транспортировать людей, которые находятся на смежной стороне без транспортных средств, помогают украинские спасатели, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД.
Так, сообщается, что на пункте пропуска "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорогуск"), привлечено автобусы аварийно-спасательного отряда Управления ДСНС Украины в Волынской области.
Также с транспортировкой граждан помогают Государственная пограничная служба Украины, Государственная таможенная служба и Генеральное консульство Республики Польша в Луцке.
Кроме того, у пункта пропуска (с украинской стороны) спасатели развернули пункт обогрева и жизнеобеспечения, где люди имеют возможность согреться и выпить горячего чая.
По состоянию на 11:00 17 марта, транспортом ГСЧС перевезено 432 человека, а пункт обогрева посетили 56 украинцев.
Кроме того, Министерство иностранных дел разъяснило, что делать тем украинцам, которым нужно вернуться из Польши.
МИД в таком случае советует, в первую очередь, зарегистрироваться в системе ДРУГ, а также обратиться в посольство или консульство в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на их официальной странице.
"Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорогуск"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краковец" ("Корчева"). Там работают украинские консулы", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 15 марта Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам.