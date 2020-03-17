Україна залучає рятувальників для забезпечення транзиту громадян на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На кордоні з Польщею транспортувати людей, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів, допомагають українські рятувальники, передає УНН із посиланням на повідомлення МВС.
Так, повідомляється, що на пункті пропуску "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорогуськ"), залучено автобуси аварійно-рятувального загону Управління ДСНС України у Волинській області.
Також з транспортуванням громадян допомагають Державна прикордонна служба України, Державна митна служба та Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку.
Крім того, біля пункту пропуску (з української сторони) рятувальники розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення, де люди мають можливість зігрітись та випити гарячого чаю.
Станом на 11:00 17 березня, транспортом ДСНС перевезено 432 людини, а пункт обігріву відвідали 56 українців.
Крім того, Міністерство закордонних справ роз’яснило, що робити тим українцям, яким потрібно повернутися з Польщі.
МЗС у такому випадку радить, в першу чергу, зареєструватися у системі ДРУГ, а також звернутися до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці.
"Постарайтеся добратися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорогуськ"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краківець" ("Корчова"). Там працюють українські консули", - підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, 15 березня Польща через коронавірус закрила всі кордони і заборонила в'їзд іноземцям.