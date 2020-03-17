Україна залучає рятувальників для забезпечення транзиту громадян на кордоні з Польщею

ukru
20 березня, 16:58 • 79615 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 152445 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 248861 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 250738 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 249046 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231567 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200993 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185899 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146149 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150233 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 22634 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 36900 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 15805 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 36069 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 25129 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 248855 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 250731 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 249039 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231565 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79866 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 27783 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140399 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153978 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113327 перегляди
Актуальне
Україна залучає рятувальників для забезпечення транзиту громадян на кордоні з Польщею

Україна залучає рятувальників для забезпечення транзиту громадян на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 11099 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. На кордоні з Польщею транспортувати людей, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів, допомагають українські рятувальники, передає УНН із посиланням на повідомлення МВС.

Так, повідомляється, що на пункті пропуску "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорогуськ"), залучено автобуси аварійно-рятувального загону Управління ДСНС України у Волинській області.

Також з транспортуванням громадян допомагають Державна прикордонна служба України, Державна митна служба та Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку.

Крім того, біля пункту пропуску (з української сторони) рятувальники розгорнули пункт обігріву та життєзабезпечення, де люди мають можливість зігрітись та випити гарячого чаю.

Станом на 11:00 17 березня, транспортом ДСНС перевезено 432 людини, а пункт обігріву відвідали 56 українців.

Крім того, Міністерство закордонних справ роз’яснило, що робити тим українцям, яким потрібно повернутися з Польщі.

МЗС у такому випадку радить, в першу чергу, зареєструватися у системі ДРУГ, а також звернутися до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на їхній офіційній сторінці.

"Постарайтеся добратися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорогуськ"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краківець" ("Корчова"). Там працюють українські консули", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 15 березня Польща через коронавірус закрила всі кордони і заборонила в'їзд іноземцям. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71