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Украина призвала Турцию принимать меры против компаний, торгующих зерном с оккупированных территорий - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 833161 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина призывает Турцию не принимать ворованное россией украинское зерно, и принимать меры против компаний, которые торгуют зерном с оккупированных территорий. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, пишет УНН.

Цитата

“По нашей информации россия торгует украденным зерном. Около трех миллионов тонн (похищенных с оккупированных территорий Украины — ред.), которые россияне продали. Соответственно, мы просим турецкую сторону принимать необходимые меры, в отношении причастных компаний российских, я имею в виду, и тех, которые торгуют украденным зерном. Мы будем благодарны за принятые меры в отношении таких судов, и их владельцев, которые везут, возили, или хотят возить украденное украинское зерно”, — попросил турков украинский премьер-министр.

Детали

Денис Шмыгаль также поблагодарил Турцию за принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и формулы мира Президента Владимира Зеленского.

На встрече стороны обсудили активизацию торговоэкономического сотрудничества между Украиной и Турцией, будущее восстановление Украины, а также другие совместные проекты, которые являются перспективными для обеих стран.

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Как отметил Премьер-министр, Украина рассчитывает на скорейшую финализацию всех процедур по утверждению Соглашения о свободной торговле.

Подробно остановились на вопросе глобальной продовольственной безопасности. По словам Дениса Шмыгаля, он имел плодотворный диалог с представителями Турции, и Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

Шмыгаль также отметил, что именно благодаря Турции почти год успешно функционировала черноморская зерновая инициатива, которая стала ключевым элементом обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

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Добавим

Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был прекращен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Срок действия соглашения истек 18 мая.

По соглашению Украина смогла экспортировать около 29,5 млн. тонн сельхозпродукции, в том числе 14,9 млн. тонн кукурузы и 8,1 млн. тонн пшеницы.

Координационный центр или Объединенный координационный центр (СКЦ) был создан в Стамбуле для наблюдения за перевозками с официальными лицами из трех стран и ООН.

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