Україна закликала Туреччину вживати заходів проти компаній, що торгують збіжжям з окупованих територій - Шмигаль

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“За нашою інформацією росія торгує вкраденим зерном. Близько трьох мільйонів тонн (викрадених з окупованих територій України — ред.), які росіяни продали. Відповідно, ми просимо турецьку сторону вживати необхідних заходів, щодо причетних компаній російських, я маю на увазі, і тих, які торгують вкраденим зерном. Ми будемо вдячні за вжиті заходи щодо таких суден, і їхніх власників, які везуть, возили, або хочуть возити вкрадене українське зерно”, — попросив турків український прем’єр-міністр.

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Денис Шмигаль також подякував Туреччині за принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та формули миру Президента Володимира Зеленського.

На зустрічі сторони обговорили активізацію торгово-економічної співпраці між Україною і Туреччиною, майбутню відбудову України, а також інші спільні проекти, які є перспективними для обох країн.

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Як зазначив Прем’єр-міністр, Україна розраховує на якнайшвидшу фіналізацію всіх процедур щодо набуття Угоди про вільну торгівлю.

Детально зупинились на питанні глобальної продовольчої безпеки. За словами Дениса Шмигаля, він мав плідний діалог із представниками Туреччини, і Україна розраховує на подальшу співпрацю у цьому напрямку.

Шмигаль також відзначив, що саме завдячуючи Туреччині майже рік успішно функціонувала чорноморська зернова ініціатива, яка стала ключовим елементом забезпечення глобальної продовольчої безпеки.



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Додамо

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у Стамбулі у липні минулого року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було припинено після початку російсько-української війни у лютому 2022 року. Термін дії угоди сплив 18 травня.

За угодою Україна змогла експортувати близько 29,5 млн. тонн сільгосппродукції, у тому числі 14,9 млн. тонн кукурудзи та 8,1 млн. тонн пшениці.

Координаційний центр або Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) було створено у Стамбулі для спостереження за перевезеннями з офіційними особами із трьох країн та ООН.