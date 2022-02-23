Украина призвала своих граждан немедленно покинуть Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию. Украинцев, находящихся в России, призвали немедленно покинуть ее территорию. Соответствующие рекомендации МИД обнародовало в среду, пишет УНН.
Цитата
“В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию”, - говорится в заявлении.
Детали
Отметили, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.
В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД предоставило контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:
Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected],[email protected]).
Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).
Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).
Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).
Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).
Добавим
Ранее министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в связи с решением Совета Федерации РФ об использовании российских Вооруженных сил за рубежом.
Контекст
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.
В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".