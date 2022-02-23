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Україна закликала своїх громадян негайно покинути Росію

Україна закликала своїх громадян негайно покинути Росію

Київ • УНН

 • 173192 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. Українців, які перебувають в Росії, закликали негайно покинути її територію. Відповідні рекомендації МЗС оприлюднило у середу, пише УНН.

Цитата

“У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію”, - йдеться в заяві.

Деталі

Зазначили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації.

У разі виникнення обставин, які вимагають негайного консульського реагування, МЗС надало контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території Російської Федерації:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: [email protected], [email protected]).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: [email protected]).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: [email protected]).

Додамо

Раніше міністерство закордонних справ України виступило із заявою у зв’язку із рішенням Ради Федерації РФ щодо використання російських Збройних сил за кордоном.

Контекст

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".

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