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"Акт збройної агресії": МЗС України про рішення Ради Федерації РФ щодо використання військових за кордоном

"Акт збройної агресії": МЗС України про рішення Ради Федерації РФ щодо використання військових за кордоном

Київ • УНН

 • 121756 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Якщо не зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у зв’язку із рішенням Ради Федерації РФ щодо використання російських Збройних сил за кордоном, пише УНН.

Цитата

“22 лютого Рада Федерації РФ дозволила використання збройних сил РФ за кордоном під приводом "захисту" російського населення на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях. Визнання та підтримка Москвою так званих "Л/ДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії”, - йдеться в заяві дипвідомства.

Деталі

Зазначили, що міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет і територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані засадничими нормами і принципами міжнародного права та низкою основоположних міжнародних інструментів, в тому числі Статутом ООН, Гельсінкським заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року, Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, численними зобов’язаннями Росії за двосторонніми договорами між Україною та Російською Федерацією.

Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю, сказано в заяві.

Цитата

“Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу”, - наголосили дипломати.

Контекст

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".

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