"Акт вооруженной агрессии": МИД Украины о решении Совета Федерации РФ относительно использования военных за границей

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Если не остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с решением Совета Федерации РФ об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, пишет УНН.