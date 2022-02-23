"Акт вооруженной агрессии": МИД Украины о решении Совета Федерации РФ относительно использования военных за границей

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Если не остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с решением Совета Федерации РФ об использовании российских Вооруженных сил за рубежом, пишет УНН.

Цитата

“22 февраля Совет Федерации РФ разрешил использование вооруженных сил РФ за рубежом под предлогом "защиты" русского населения на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях. Признание и поддержка Москвой так называемых "Л/ДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии”, - говорится в заявлении дипведомства.

Детали

Отметили, что международное право запрещает агрессию, а суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечены и гарантированы основополагающими нормами и принципами международного права и рядом основополагающих международных инструментов, в том числе Уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года, Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года, многочисленными обязательствами России по двусторонним договорам между Украиной и Российской Федерацией.

Украина призывает международное сообщество принять против агрессора неотложные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества лишь развязывает руки Кремлю, сказано в заявлении.

Цитата

“Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира”, - подчеркнули дипломаты.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией "независимыми" так называемые "Л/ДНР".

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