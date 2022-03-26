Украина за день получила рекордный объем гуманитарной помощи - 10,3 тыс. тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За минувшие сутки Украина получила 10,3 тыс тонн гуманитарной помощи. Об этом в Facebook написала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
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“За вчерашние сутки Украина получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи - 10,3 тыс тонн. Это наибольшее суточное количество груза с начала российского вторжения”, - сообщила Свириденко.
Детали
Так, с ее слов, в течение трех последних недель (4-24 марта) в Украину завезли 134,5 тыс тонн гуманитарной помощи. Это в среднем 6,5 тыс тонн в сутки.
Министр напомнил, что государство сейчас максимально упростило процедуры таможенного оформления.
Теперь для ввоза гуманитарного груза нужно заполнить лишь один документ - декларацию, форма которой доступна по обнародованной министром ссылке https://cutt.ly/ZSFsdbO. К тому же объемы ввозимых грузов не ограничиваются.
Кроме автотранспорта к доставке помощи активно привлечена Укрзализныця, на которую уже сейчас приходится 30% гуманитарных перевозок.
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На этой неделе Верховная Рада проголосовала за законопроект №7146 о наказании за нецелевое использование гумпомощи. Теперь за это будут наказывать тюремным сроком.