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До 7 років: в Україні каратимуть тюремним терміном за нецільове використання гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 169988 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада проголосувала за законопроект №7146 про покарання за нецільове використання гумдопомоги. Про це повідомила голова партії «Слуга народу», нардеп Олена Шуляк у Telegram, пише УНН.

До 7 років: в Україні каратимуть тюремним терміном за нецільове використання гуманітарної допомоги

Цитата

«Наразі спрощено процедуру визнання соціально значущих товарів гуманітарною допомогою, перелік яких затверджений Кабінетом міністрів України, без прийняття відповідних рішень про визнання їх гуманітарною допомогою. Однак фіксуються численні випадки, коли гуманітарну допомогу використовують для отримання прибутку», - написала Шуляк.

Деталі

Шуляк повідомила, що змінюється:

• Встановлюється кримінальна відповідальність за використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням під час дії воєнного стану.
• Використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку або власного збагачення, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
• Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
• Дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
• Право розслідування вказаних злочинів закріплюється за слідчими органів безпеки.

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив рішення про максимальне спрощення всіх митних процедур.

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