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Більше жодних паперів: уряд вирішив максимально спростити всі митні процедури

Більше жодних паперів: уряд вирішив максимально спростити всі митні процедури

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про максимальне спрощення всіх митних процедур. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Уряд ухвалив рішення про максимальне спрощення всіх митних процедур. Ми ставимо мету – створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після ухвалення та набрання чинності змінами до Митного та Податкового кодексів. За декларативним принципом", - розповів Шмигаль.

Деталі

За його словами, діятиме декларований принцип. Охочі залишатися на загальній системі сплачують лише ПДВ, при цьому таке оформлення займатиме не більше 15 хв. Ті, хто просто хоче ввезти товар в Україну без будь-якого митного оформлення буде заздалегідь заповнювати вантажну митну декларацію та проїжджати.

Шмигаль додав, що постанова уряду вже ухвалена, тепер ВР має якнайшвидше звільнити від мит й ПДВ усі товари, які сьогодні їдуть в Україну.

Доповнення

Сьогодні, 18 березня Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону.

Українські Національні Новини

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