Зеленський доручив максимально прискорити доставку необхідних товарів з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону, передає кореспондент УНН.
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“Доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону. Насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства”, - сказав Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей.
“Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям. Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, – ми це зробимо”, - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що українські кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям.
“Чекаю відповідних рішень до кінця дня. А потім – і підтримки від народних депутатів. Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все – для захисту України!”, - наголосив Зеленський.
Доповнення
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