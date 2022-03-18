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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5184 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні відсьогодні має подешевшати пальне

В Україні відсьогодні має подешевшати пальне

Київ • УНН

 • 96590 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні відсьогодні знижують ціни на пальне, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Цитата

"Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться", - вказали у відомстві.

Деталі

За даними Мінекономіки, тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр).

"Це відбулося завдяки вчасно ухваленим рішенням урядом та парламентом. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується", - додали у міністерстві.

Завдяки цьому очікується акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги, додали у Мінекономіки.

Доповнення

Раніше ВР ухвалила законопроект №7137-д про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану.

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