В Украине с сегодняшнего дня должно подешеветь топливо

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"С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся", - указали в ведомстве.

Детали

По данным Минэкономики, теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин - более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).

"Это произошло благодаря вовремя принятым решениям правительством и парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижении ставки НДС с 20% до 7%. Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается", - добавили в министерстве.

Благодаря этому ожидается аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. Доступное топливо позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе, добавили в Минэкономики.

Дополнение

Ранее ВР приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т.ч. отмене налогообложения топлива и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.