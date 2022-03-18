Зеленский поручил максимально ускорить доставку необходимых товаров из-за рубежа

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“Поручил Кабинету Министров, секретаря СНБО и спикеру Верховной Рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставки всех необходимых товаров из-за рубежа. Прежде всего это касается продуктов питания, горючего и других товаров, которые удовлетворяют базовые потребности общества”, - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что война - не время для того, чтобы бюрократы, карьеристы из разных ведомств затрудняли обеспечение людей.

“Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, которые необходимы сейчас украинцам. Если для этого нужно убрать налоги и акцизы на время военного положения, мы готовы это сделать. Если для этого надо убрать таможенников, которые не понимают задач военного времени, действовать быстро, - мы это сделаем”, - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские границы должны быть открытыми для всего, что нужно украинцам.

"Жду соответствующих решений до конца дня. А потом - и поддержки от народных депутатов. Потому что каждый сейчас должен работать только на украинцев, только на наше государство, на оборону. Не на амбиции. Не на страхи. Не на бюрократию. Все - для защиты Украины!",- подчеркнул Зеленский.

Дополнения

В Украине с сегодняшнего дня снижают цены на топливо.